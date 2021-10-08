國內金融業數位轉型成果逐步展現，台灣集中保管結算所董事長林修銘認為，數位轉型不只侷限在企業的內外部資源優化，更重要是的讓公司文化能夠跟上時代轉動的步伐，期望能集結各公會及金融業者力量，共同加速建構金融科技生態圈成型。

林修銘此次擔任第一屆工商時報數位金融獎總評審團成員，並兼任證券組召集人，評選業別包括綜合券商、期貨、投信投顧業三大類。他說，評審過程時，可以明顯感受到各家業者積極展現「數位力」的企圖心，近百件優秀案件當中，涵蓋創新、資安、數位轉型等不同的面向，所呈現的數據及成果，都有不錯的表現，因次，他看到了未來金融業的希望。

林修銘強調，建構台灣金融科技的生態圈，要仰賴業界一起努力，不是單靠一家企業就可以完成。做法上，可以透過公會與業者積極的溝通，逐步進行相關法規的調整跟鬆綁。金融業要不斷往前走，建構金融科技生態圈成為最重要的一部分，這對金融業的發展深具意義。

(時報資訊)