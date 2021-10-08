國內金融業數位轉型成果逐步展現，台灣集中保管結算所董事長林修銘認為，數位轉型不只侷限在企業的內外部資源優化，更重要是的讓公司文化能夠跟上時代轉動的步伐，期望能集結各公會及金融業者力量，共同加速建構金融科技生態圈成型。
林修銘此次擔任第一屆工商時報數位金融獎總評審團成員，並兼任證券組召集人，評選業別包括綜合券商、期貨、投信投顧業三大類。他說，評審過程時，可以明顯感受到各家業者積極展現「數位力」的企圖心，近百件優秀案件當中，涵蓋創新、資安、數位轉型等不同的面向，所呈現的數據及成果，都有不錯的表現，因次，他看到了未來金融業的希望。
林修銘強調，建構台灣金融科技的生態圈，要仰賴業界一起努力，不是單靠一家企業就可以完成。做法上，可以透過公會與業者積極的溝通，逐步進行相關法規的調整跟鬆綁。金融業要不斷往前走，建構金融科技生態圈成為最重要的一部分，這對金融業的發展深具意義。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：