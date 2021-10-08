全球都在如火如荼的推動金融科技發展，前金管會主委、政治大學金融科技研究中心主任王儷玲表示，台灣金融業者在數位轉型過程中，對科技應用的導入程度越來越多元化，可以藉由新創公司協助，來加速提升效率，讓新創公司與年輕人，扮演金融業朝向數位轉型的「好夥伴」。
王儷玲表示，先前任職金管會主委時就大力推展金融科技，任內完成了「金融科技發展白皮書」，之後回到學校，也持續的推動。經過這五、六年的時間，本次能受邀擔任工商時報數位金融獎的評審工作，看到了業界在金融科技應用上蓬勃發展，實務上也成效卓越，她感到「很感動，也很值得驕傲」，期待台灣金融業在新創團隊協助下，能有更好的發展。
她強調，近年金融業在發展數位轉型時，新創公司所扮演的角色越來越重要，就像是裝了「Turbo」引擎一樣，對於消費者體驗等執行效率提升有明顯幫助，在支付、AI人工智慧、應用程式介面（API）等皆有多元化應用。
王儷玲還說，目前有不少新創團隊的成員來自科技業，他們都相當年輕、富有創意，包括創造力與技術能力，都與金融業有進一步合作的空間，本屆工商時報數位金融獎共有七家業者獲獎，未來包括大數據等數位轉型的趨勢，以及結合AI、區塊鏈等技術的發展，金融業者更需要有新創團隊的加入，共同推動金融科技進一步的發光發熱。
(時報資訊)
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