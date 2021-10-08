疫情加速了非現金社會時代的來臨。聯合信用卡處理中心董事長、第一屆工商時報數位金融獎評審團總召集人劉燈城7日表示，新冠肺炎加速無現金交易的發展，2019年疫情爆發前，當年全年信用卡交易約14.8億筆，2020年增加到17.27億筆，2021年前八月信用卡交易筆數已高達12.8億筆，同比成長11.2％，全年可望首破20億筆。
劉燈城指出，疫情下的台灣金融業，數位金融業務的進展相當明顯。上半年國內銀行數位存款帳戶數達到832萬戶，比2020同期成長69％；證券電子式下單比重也從2016年的51％，在2020年5月提前達成金管會設定的七成目標，2021年前八月比重穩定維持在74％；國發會統計的行動支付普及率，也於2020年達到67.5％，相信2025年應可達到行政院設定90％的目標。
由於擔任工商時報數位金融獎的評審團總召集人，劉燈城表示，過程中，他見證了台灣金融業各具特色的數位金融創新，及數位化道路上一步一腳印的努力，肯定數位金融獎在疫情加速數位化發展的時刻舉辦，「特別具有時代意義」。
劉燈城引用經濟學人的報導指出，疫情帶來線上消費零售的盛行，尤其電子支付的數位化，是所有金融業務中最明顯的趨勢，當前全球無現金交易的進展，已達到原本預期二到五年後才能達到的水準。劉燈城強調，金融數位化是普惠金融重要的力量，也是金管會主委黃天牧一直推動的價值。
(時報資訊)
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