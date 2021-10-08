台灣金融服務業聯合總會理事長、證交所董事長許璋瑤7日表示，國內金融業積極發展數位轉型，近年投入的人力、財力都有大幅成長，陸續會有成果顯現，並進一步帶動整體產值提升，他樂觀看待台灣數位金融的發展，這也將有助國際金融競爭力的提升。
許璋瑤是在出席第一屆工商時報數位金融獎時，做了上述表示。他強調，金融創新帶動新商業模式，市場競爭趨向國際化，而國內金融業發展數位轉型，更是不遺餘力。據金融總會統計，2017年整體金融業投入金融科技經費約78億元，但到了2021年，投入規模已達到234億元，呈現翻數倍的成長，相關人力也從7,100人增加至10,000人以上，因此帶動數位轉型腳步加快，產值跟著放大，是「相當可喜的現象」。
許璋瑤以2020年3月23日實施逐筆交易為例說，當時正面臨全球股市大幅回檔，外資在10個交易日內，大舉減碼台股金額高達3,600億元，可說是「賣到手軟」，但在金融數位發展的成果顯現之下，由本土資金發揮力量牽動外資，促進台股量能放大，更締造指數突破「萬八」的歷史新高紀錄。
許璋瑤表示，證券業投入數位金融轉型，除了帶動量能擴增的目標外，對於客戶服務及個資安全等「質的提升」，也會同步予以重視，這也是未來繼續努力的重點，期望藉由工商時報數位金融獎的持續辦理，表揚典範，做為業界互相觀摩、學習的對象。
(時報資訊)
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