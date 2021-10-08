「大家一起努力，讓台灣的數位金融發展得比國際更好!」金管會主委黃天牧7日參加工商時報首屆數位金融頒獎典禮時強調，金管不會成為數位金融發展的阻力，而是成長的助力，他認為數位金融發展的本質，是要滿足所有民眾的金融需求，也就是實現普惠金融，希望業者發展數位金融時，要同步思考三個層次，即所有不同社經階層民眾都能有「多元管道」，獲得需要的金融商品或服務，二是提供的商品與服務具有「可負擔得起的價格」，三是注重商品與服務的品質。

黃天牧高度肯定工商時報在疫情期間克服各種困難，舉辦數位金融獎的評鑑活動，以媒體領導者的地位建立典範的效益，讓金融業以此獎做為努力的目標；尤其透過獎項的設計，點出金融科技發展面臨各式各樣的問題，如資安、個資、網路詐騙及洗錢等，他代表金管會感謝工商時報對推動台灣數位金融發展的努力及用心。

黃天牧強調，創新是人類文明發展最重要的動力之一，金融科技在過去十多年來引領風騷；他看過一份報告說，2008年國際金融發展出現明顯分野，2008年金融海嘯爆發之前，金融業談最多的是財務工程、計量和衍生性商品的交易；但在海嘯對歐美金融體系產生破壞與影響之後，導引出科技與金融間的競逐與整合，2007年蘋果智慧型手機問世也催化了此一現象，而科技與金融整合對金融業來說，繼帶來競爭、也是發展的助力。

黃天牧表示，2008年後快速發展的科技金融，看重人的需求，要打造在不同場景裡，都能滿足不同社會階層民眾的金融需求，這也就是「普惠金融本質的所在」。

因此黃天牧提醒金融業者，在發展數位金融過程中要思考三層次，第一是access（通路），對不同社會地位的民眾，都要有通道能接觸到想要買到的金融商品。第二是affordable price（可負擔的成本），即可用合乎其社經地位可負擔成本，獲得金融服務與商品，才叫做普惠。

至於第三項也是金融監理機關最在乎的一點，即quality（品質），希望確保金融機構提供的商品是沒有問題的，確保消費者權益受到保障。

黃天牧並談及金管會在2020年推動的金融科技發展方案，他強調，數位金融發展不是只有主管機關單方面領導，需要公私部門合作一起努力，確保數位化過程中維護信任機制，且監理機關不會成為發展的阻力，而是成長助力，建立一個相對有利、安全、得到信任的數位金融生態系，努力讓台灣的數位金融發展得比國際更好。

(時報資訊)