第一屆《工商時報數位金融獎》7日舉行頒獎典禮。主辦單位工商時報董事長暨社長陳國瑋表示，數位轉型與數位生態圈是金融業未來最重要的發展趨勢，工商時報舉辦數位金融獎的評鑑活動，既是承擔也是責任，希望藉此做法，讓台灣金融業未來的發展能夠愈來愈好。
首次舉辦的《工商時報數位金融獎》，為求辦到盡善盡美，歷時十個月才告完成，在獲得金管會支持，以及金融總會及各金融周邊單位與公協會全力相挺之下，共有76家金融機構、14家被推薦金融創新公司參選，最後在219件參賽作品中，評選出109個獎項。
堅實的評審陣容，為本次活動最大的亮點之一。由金融界大老、聯合信用卡中心董事長劉燈城出任評審團總召集人，他同時也是銀行分組召集人，此外，並邀請保發中心董事長桂先農、集保中心董事長林修銘，分別出任保險與證券分組的召集人。
在20家金融周邊單位、公協會，以及政大金融科技研究中心、東吳大學數位貨幣與金融研究中心等共同主辦單位的協力下，共同邀請在數位金融上學有專精、實務經驗豐富的人士，籌組成評審團。
陳國瑋稱「這是台灣金融史上最夢幻的評審陣容」，即使在台灣疫情最嚴重的時期，評審團成員也克服各種困難，進行為期四個月，分三階段的嚴謹、公平、公正的審查，選出金質與優質獎得主，工商時報希望將數位金融獎打造成奧運級的金融競賽場，致敬表現優異的台灣金融發展先趨者。
金管會主委黃天牧肯定工商時報創設數位金融獎的初衷與效益，對協助推動台灣金融數位化的努力相當認同，希望透過金管會、金融業、媒體與社會上所有金融消費者的協力，一起讓台灣數位金融發展得比國際更好。
《工商時報數位金融獎》共分銀行組、保險組（壽險與產險）、證券組（綜合證券商、期貨業、投信投顧業）三大分組，評鑑獎項包括數位資訊安全、數位創新、數位轉型典範、數位普惠、數位資訊服務、數位業務優化（網路投保服務）等六獎項，設置金質獎與優質獎。
銀行組如中信銀獲一金質獎與四優質獎、玉山銀行獲一金質與三優質，獲獎數最多；壽險組則是國泰人壽拿下三項金質獎，最為亮眼；產險組是國泰世紀產拿下二金質及一優質，亦是獲獎數最多。 證券組部分，中國信託證券拿下二金一優的獎項，凱基證券及元大證券分別拿下一金一優；投信部分是元大投信有二金四優，群益投信是二金三優，相對獎數最多，期貨商部分，凱基期貨與群益期貨各拿到二金一優。
評審團強調，所有參賽金融機構都各有數位轉型或創新的優點，都是台灣金融史發展數位的先驅者，工商時報亦承諾此獎項將永續經營，成為見證及推動台灣金融數化轉型的重要獎項。
(時報資訊)
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