為籌措綠能推動及電力開發所需資金，台電7日宣布，預定於11月中旬發行110年度第3期無擔保普通公司債127億元，其中7年期公司債64億元已取得證券櫃檯買賣中心綠色債券資格認可，將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。
台電表示，綠色債券2017年政府推動發行以來，台電年年響應發行，不計算本次的話，至今已累計發行計354.5億元，為國內綠色債券發行金額最大的公司，加上這次發行金額，綠債總量更突破400億元。
台電說，本次綠債所募資金將投入包含離岸風電一期及二期、離岸風電加強電力網一期、全台小水力發電第一期、風力發電第五期、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期、湖山水庫小水力發電、澎湖低碳島風力發電、萬里水力發電計畫等共10項綠色投資計畫。
台電指出，本次公司債發行條件，5年期無擔保普通公司債利率 0.47％、發行新台幣39億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。7年期無擔保普通公司債利率0.48％、發行新台幣 64億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。10年期無擔保普通公司債利率 0.60％、發行新台幣24億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
(時報資訊)
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