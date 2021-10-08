受疫情、車用晶片短缺、海運物流亂象衝擊，福斯汽車全球新車供應秩序大亂，台灣已累積超過2,000張新車訂單無法交車，台灣福斯汽車7日宣布，提前預售明年新車，熱銷休旅車Tiguan Allspace，現在下訂，最長要等到明年第二季以後才有機會交車。

福斯品牌業務、行銷暨售後服務董事克勞斯·茲墨表示，德國原廠對台灣福斯汽車近年表現高度肯定，尤其性能休旅車Tiguan R，台灣更是全球銷量第二大市場、僅次德國。今年7月，台灣福斯更締造單月交車逾1,800輛的新高紀錄，硬是把許多國產品牌都比了下去。

無奈受到疫情影響，福斯原廠新車生產供應秩序大亂，又有車用晶片短缺、海運物流亂象干擾，對台車輛供應雪上加霜，讓台灣福斯手上儘管還握有超過2,000張訂單，卻無法及時交車；台灣福斯表示，若供應充足，今年市占排名擠入台灣市場前十強不是問題。

台灣福斯透露，儘管每周跟原廠開會追單、確認新車是否裝船，但變數實在太多，為避免消費糾紛，已要求經銷商從10月起新接的訂單，不能向消費者做出交車時間或期限的承諾，也因目前車輛幾乎零庫存，許多經銷商連試乘車、展示車都快擠不出來，為維繫第一線動能，台灣福斯汽車也宣布提前開放明年新車的預售，其中熱銷休旅車Tiguan欠很大，5+2人座的Allspace車款入門車型，現在下單，甚至得等到明年第二季後才能交車。台灣福斯強調，沒有因為晶片短缺的問題，在新車配備上有任何妥協，導入台灣的新年式車款仍堅持高規安全與科技配備，寧願讓消費者多等一下，也不願將就，積極打造品牌與產品的高形象。

(時報資訊)