最新調查顯示，近期房市買氣強彈，9月住展房市風向球亮出近八年半以來第一顆綠燈（復甦安全），日前政策再打炒房，專家預期，房市景氣「大火快炒」可能會轉為「文火慢燉」，但在營建成本攀升、資金湧入下，房價恐怕還是維持在高檔，房價續漲多頭格局不變。
9月住展風向球7日公布，分數連續三個月走升，對應燈號亮出「綠燈」；這是住展風向球自2013年5月暌違八年多以來亮出的第一顆綠燈，也是這波景氣好轉後的第一顆。
住展房市風向球的六大指標中，預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數、來客組數與成交組數等五項，全部攀升，議價率則下滑。
住展雜誌研發長何世昌表示，預售新屋市場自5月爆發本土疫情後，一度停滯，但疫情趨緩後，房市快速反彈；預售屋推案量方面，在建商卯足全力大舉推案下，9月爆量至1,000多億元；新成屋推案戶數方面，9月增加至700多戶。至於待售住宅建案，在需求面強勁支撐下，待售案數量被消化掉，並跌破1,300個，推升分數上揚。在來客量、成交量兩大指標方面，則是雙雙強彈，且連續三個月攀升。但在議價率方面，分數卻不升反降；由於建案開價跳漲太快，9月平均議價率微升至12.1％；因預售屋已被納入實價登錄，預期議價率長期看來將會縮小。
何世昌表示，央行、金管會最近持續出手打房，有助於抑制過熱的房市，讓市場從「大火快炒」趨向於「文火慢燉」；政策調控雖能降溫，但無法扭轉房價上漲趨勢，在土地、營建成本居高不、通膨疑慮未能消退下，房價還是會持續上漲，多頭格局不易改變。
(時報資訊)
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