繼中華電信10月1日調漲4G費率之後，遠傳電信也在7日跟進，原本網路門市限定499不限速上網吃到飽、網內互打免費的雙飽資費，改成21Mbps限速上網吃到飽，不限速上網吃到飽改為599元月租，雙飽資費改成699元月租。

其中，全新499方案除了限速21Mbps，並再拆分為網內互打免費、加送合約二年共500元遠傳幣，以及網內每通前5分鐘免費，1年及2年期合約加送600元及1,200元遠傳幣，但網外贈送分鐘數增加為110分鐘／月等兩個方案。針對學生教職員則推出588月租方案、不限速上網吃到飽，網內+網外合計送40分鐘、市話送60分鐘通話。

相較於中華電信將4G不限速上網吃到飽、網內互打免費的雙飽最低門檻調整為999元，遠傳雙飽資費則改成相較原來499雙飽再加200元的699元資費。調整後的4G資費，與目前5G 599資費每月24GB/500Mbps上網，兩家電信公司已逐步將4G資費拉近5G資費，亦與5G雙飽最低1399元資費縮小差距，希望藉此刺激4G用戶換約時選擇升級5G資費，加速5G滲透率並拉抬ARPU貢獻。

台灣大哥大不僅持續在網路門市推出限定499雙飽的4G資費，NP（號碼可攜）及新客戶在合約期加送最高相當於9,600元的mo幣之外，也「同場加映」學生／教職限定488雙飽資費，並持續至10月底。

業者分析指出，中華電信及遠傳電信4G新資費暫定至10月底，而台灣大在網路門市限定的499／學生教職488雙飽資費也預定以10月底為截止日期，市場觀察台灣大後續是否跟進調漲4G資費，電信三雄新一輪資費大戰，預期落在11月初。

(時報資訊)

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