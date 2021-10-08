資訊服務廠商大綜電腦（3147）7日舉辦法說會，總經理曾振順表示，大綜電腦旗下客戶主要以製造業客戶為主，占約65％，其中九成都是半導體客戶，而今年受惠於兩大半導體客戶訂單帶動，法人預估，2021全年大綜的營收有望年增逾六成，獲利也將挑戰新高。
展望明年，隨半導體客戶赴美設廠，預估也將帶動大綜明年營運持續增溫。
大綜電腦成立於1991年，從高雄起家，過去相當低調，2018年上櫃掛牌，近兩年將營運擴大至海外市場，並在越南、美國設立子公司。大綜主要業務包括軟體與硬體，硬體包括如PC、NB、Pad、主機伺服器、儲存設備、網路設備等。大綜同時蘋果電腦在台灣的企業經銷商，銷售蘋果產品給台灣大型企業與品牌，同時也提供硬體上的軟體加值解決方案，也藉此做出與其他SI系統整合廠商的差異。
大綜電腦今年前八個月營收29.01億元，年增88％，上半年每股稅後盈餘2.88元，優於去年同期表現，主要是受到兩大半導體客戶訂單帶動，其中一家是今年新拿到的訂單，營收陸續在第三季～第四季認列；另一家客戶則是每年穩定貢獻，兩家客戶加起來約占總營收三成左右。法人預期，在兩大客戶訂單帶動下，大綜電腦今年營收有望增逾六成，獲利則將有機會再挑戰新高。
展望未來營運，曾振順表示，隨越南疫情趨緩，加上台商向南移動至越南設廠，看好明年越南業績將有望向上成長；在美國部分，旗下半導體客戶赴美設廠，也將帶動明年營運持續向上。而在產業別上，曾振順則表示，除了原本已經打入的客戶以外，近年來金融業對資安的需求大幅成長，未來也將加強在金融產業的布局。
(時報資訊)
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