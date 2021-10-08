觸控面板廠營收出爐，GIS-KY業成（6456）受惠於筆電出貨增加、拿下iPad Mini LED背光訂單，第三季營運維持在高檔，9月合併營收115.80億元，月減0.11％、年減3.85％，第三季合併營收361.71 億元，季增0.09％，年成長10.76％。

TPK-KY宸鴻（3673）今年少了iPhone訂單，面板模組業務還無法彌補流失的手機訂單，營運動能較為疲弱，第三季營收251.71億元，和前一季相當。

業成公布9月分自結合併營收為115.80億元，較前一月份減少0.11％，較去年同期減少3.85％。第三季合併營收為361.71億元，較前一季增加0.09％，較去年同期增加10.76％，寫下近四年來同期高點。累計今年前三季合併營收為975.15 億元，較去年同期增加9.27％。

展望第四季，業成表示，從需求面來看，IT產品需求穩健。但是製造面來看，下半年營運變數多，除了供應鏈缺料問題影響拉貨動能之外，大陸各地限電，雖然業成廠區沒有限電，但是許多上游零組件都受到衝擊，對於供應鏈有一定影響，必須審慎看待。

宸鴻公布9月分自結合併營收為81.24億元，較前一月份增加2.4％，較去年同期減少23.3％。累計第三季自結合併營收達251.71億元，較前一季增加2.4％，較去年同期減少23.4％，表現略低於預期。

蘋果iPhone全數採用OLED面板，業成和宸鴻因此流失了iPhone觸控面板貼合訂單，對於今年營收有不小的衝擊。業成在筆電面板模組、以及Mini LED背光產品訂單帶動之下，今年還是可望繳出成長的表現。但是宸鴻面板模組訂單增長還無法彌補流失的訂單，因此今年營收較為疲弱。

宸鴻先前對於下半年展望就較為保守，雖然下半年平板和筆電需求面還是強勁，不過IC缺料影響延續，客戶在產品線之間搭配長短料調度調度，對於第三季出貨有影響。整體來看下半年還是延續上半年強勁表現，下半年還是會優於上半年，但是今年旺季效應並沒有往年那麼強，今年上下半年比例接近五五波。

(時報資訊)

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