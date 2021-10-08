聯強（2347）7日公布9月營收366億元，創近三年來單月新高，相較去年同期成長13％，第三季合併營收突破千億元大關，達1,018億元，年增14％。累計前三季營收2,851億元，創同期新高，年增22％。
由於第四季為傳統旺季，同時有新產品上市加持，加上各國政府逐漸解封帶動商用市場增溫，聯強看好業務動能可望延續，再創歷史新高。
聯強表示，2021年除了農曆過年的二月外，每月營收均超過300億元，業務動能一路向上，可說是月月創高、季季創高，即使面臨物料吃緊、供應鏈不順以及價格上漲的壓力，銷售動能依然相當強勁。
聯強四大產品線中，資訊商用業務第三季營收292億元、年增27％，連三季創新高，營收占比也來到近三成的新高紀錄。
聯強認為，主要因為該公司近年持續優化商務運作流程，強化系統串接，提供更即時、精準的市場訊息，使得原廠與客戶都樂於擴大與聯強的合作。
IC元件業務雖然面臨市場供貨吃緊，但聯強充分扮演好上下游供應鏈的調節樞紐角色，使得貨品得以暢其流，帶動業績連兩季突破300億元大關，第三季達到316億元、年增29％。
此外，資訊家用業務在電競、組件部分仍有雙位數成長，但因筆電持續缺貨，加上去年宅經濟爆發墊高基期，第三季營收371億元、年減4％。
海外市場方面，除了紐澳市場受到2020年基期較高的影響外，其它市場第三季都達到雙位數的年增，其中印尼成長24％，大陸成長19％，尤其以商用加值、以及消電／智慧裝置成長最多，台灣年增16％，其中資訊類再創單季歷史新高，成長36％。
展望第四季，聯強看好市場對資訊產品的剛性需求將持續，而逐漸解封所帶動的大量經濟活動，也讓商用市場以及年底傳統旺季更加活絡，加上Windows 11上市、iPhone供貨逐漸順暢，聯強看好第四季業務動能可望持續創新高。
(時報資訊)
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