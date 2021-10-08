金管會9月底宣布將鬆綁壽險公司業務員銷售基金門檻，只要考取可銷售投資型保單的證照，再加考投信顧法規即可銷售自家壽險公司代理的基金，有22萬業務員受惠，保經公會理事長廖世昌大喊「不公平」，強調傳統保經代業務員亦爭取多時，這次卻被排除在外，正在研究法規，要向金管會提建言。
據了解，這項開放是證期局的法規鬆綁，即是在「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」草案中，現行必須考取高級業務員、投信投顧業務員及投資分析證照，才能銷售基金，但新法規有簡化壽險業務員考試門檻，將預告60天，證期局表示是有業者來建議，並非透過任何公會，而保險局方面亦不知情有這項開放。
壽險業務員分為登錄在壽險公司、銀行保經代部門、傳統保經代公司及個人執業等模式，這次證期局開放的是壽險公司業務員部分，因為必須是自家公司代理的基金，業務員才能在具有投資型保單證照的前提下，簡易加考投信顧法規，即可推薦、銷售基金。
廖世昌表示，壽險產業在低利率環境下經營不易，壽險業務員更是艱困行業，這次在疫情衝擊下，收入亦大受影響，且近年銀行通路掘起，傳統保經代生存空間也受到壓抑，也希望政府多開放商品，讓大家增加工作收入，廖世昌表示，保經代業務員扣掉也可以銷售基金的銀行通路業務員，亦至少還有10萬人左右，不應被忽視。
但這次金管會宣布鬆綁的項目沒有包括一般保經代業務員，讓保經及保代公會傻眼，但因為傳統保經代目前應不是法定基金代理機構，所以律師出身的廖世昌表示，正由法律小組研究法規條文，檢視是否有任何方式，可讓保經代業務員亦可合法銷售基金，再正式向金管會提出建議。
(時報資訊)
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