華新麗華8日發行其首檔無擔保普通公司債，本檔債券發行條件為5年期，票面利率0.70％，發行金額為新台幣75億元，由2021年獲亞洲金融雜誌（FinanceAsia）評選為台灣「最佳債券發行機構」的凱基證券擔任本檔債券主辦承銷商，華南銀行、彰化銀行及群益金鼎證券則擔任協辦承銷商。
華新麗華此檔無擔保公司債為2021年信用評等twA-中發行量最大的一檔，且為該公司首次發行無擔保公司債，顯見發行人穩健的信用體質獲得投資人的青睞，亦象徵該公司在台灣資本市場邁出重要里程碑。
華新麗華本檔債券之募集主要是配合其業務成長的資金需求，由於目前國內利率處於歷史相對低檔，此時發行無擔保普通公司債，可鎖定中長期資金成本、減少利率變動風險以強化財務結構，有助於發行人資金調度穩定性，進而提升未來資金調度彈性，降低景氣循環對發行人籌資及理財活動的衝擊。
華新麗華創立於1966年，目前已是大中華區電線電纜及不銹鋼產業領導廠商，並成功跨足商貿地產、資源與科技產業投資的國際化企業。華新麗華專注本業經營，聚焦深耕核心事業，近年來更秉持精益求精的信念，積極致力於基礎材料研發與科技應用，促進產品升級與擴大產業應用市場。
此外，由於全球經濟展望熱絡，電線電纜與不銹鋼事業銷量與獲利皆有成長，加上印尼鎳生鐵產線逐步量產，華新麗華2021年上半年合併稅後純益達新台幣54.71億元，較2020年同期成長逾83％，表現十分亮眼。
(時報資訊)
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