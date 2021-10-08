報稅季加台股發放現金股利效應，讓第三季以來短期資金因分配不平均而相對偏緊，中央銀行未到期定存單餘額從5月最高峰的9.53兆元，9月底大降至9.17兆元、為今年來月底餘額新低，且較5月高點減少3,600億元。
美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）均釋出啟動縮減購債，預告疫情以來這波狂印鈔的資金派對，將開始逐步退場，成為全球金融市場最熟話題，並引發股匯市一波震盪。銀行資金調度主管表示，從縮減購債到正式升息緊縮應該還有一段時間，最快預估美國2022年底升息，央行升息更是「八字還沒一撇」；但第三季以來短期資金愈來愈緊，央行減發定存單，使得未到期定存單月底餘額逐月下降，9月底更創今年新低。
銀行資金調度主管指出，5月爆發本土疫情、彈性延後報稅，加上整體上市櫃公司今年發放的現金股利創新高，使得7月以來短期資金分配很不平均，資金相對偏緊，央行因此透過公開市場操作減發定存單，等於對市場放錢，提供短期更充裕的流動性，「這算是季節性因素，並非常態緊縮」。
觀察未到期定存單餘額去年底衝破9兆元大關後，因過剩資金仍持續增加，央行今年以來增發定存單，回收市場滿溢的閒錢，未到期餘額至5月衝上9.53兆元的新高。但6月開始央行因應短期資金失衡，開始減發定存單，8月一度下探至9兆元邊緣，9月底餘額降至9.17兆元。
10月以來，先是營所稅暫繳款繳庫效應，加上外資擴大匯出，接下來雙十連假前資金偏保守，還有下周台積電將發放逾700億元現金股利。銀行資金調度主管預料，若央行進一步減發定存單因應，提供短期資金需求充裕的流動性，未到期定存單餘額不排除跌破9兆元。
(時報資訊)
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