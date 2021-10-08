滙豐（台灣）商業銀行7日宣布與東元電機、智邦科技開展綠色金融合作，內容分別為綠色保證函以及永續發展表現連結貸款。滙豐台灣提供綠色保證函，為東元電機承攬的台灣第一座綠能循環經濟住宅園區中的機電統包工程進行擔保，滙豐台灣亦透過該案符合綠色原則的保證函交易，以具體行動支持台灣綠色產業鏈發展。

至於與智邦科技的綠金合作，滙豐台灣與其簽訂為期一年的永續發展表現連結貸款協議，貸款新台幣15億元，主要內容由銀行端將向企業客戶提供「利息誘因」，以降低融資成本，藉此協助推動其達到與環境保護、社會責任、公司治理（ESG）相關的預設目標。

滙豐集團最新公佈「2021 年永續融資及投資調查」，全球超過八成的企業希望在未來兩年內將業務模式、或資本分配轉向促進ESG結果的活動，滙豐台灣以此次的配套綠金案，呼應滙豐集團2050 年實現零碳排放的承諾，並將有助於引導台灣產業結構的綠色低碳轉型。

滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，企業逐漸認同ESG因子與成長潛力有緊密相關性，台灣企業正從包括生產、消費和循環再利用等多個方面，著手降低對自然資源的需求，經歷系列變革轉型，其中綠色金融發揮重要作用。

銀行傳統上一直專注於貿易方案或專案融資等產品，現在的時機成熟了，能與產業界一起為創新綠色金融工具進行實踐和設定標竿，相信未來會有越來越多的企業在作出商業決策時，以永續原則為優先考慮因素。

滙豐台灣提供的綠色保證函，在其它銀行較為少見，以東元電機案為例，東元電機在該座由台糖開發、坐落於台南沙崙的住宅園區內所完成的項目，兼具節能效益以及永續環保的元素，並採用智慧監控平台整合全區的各項系統，滙豐台灣將運用此件保證函交易，支持台灣綠色產業鏈發展。

(時報資訊)

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