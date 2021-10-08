金管會7日召開「本國銀行總經理第52次業務聯繫會議」，金管會主委黃天牧提六大勉勵，並親自表揚辦理「中小企業放款」、「新南向政策目標國家授信」、「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」、「新創重點產業放款」、「公平待客原則」及積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」等績優金融機構。
黃天牧提出的六大勉勵，包括在全球視野下保有在地化關懷；訂定與執行短期目標時，須符合長期發展策略；金管會制定政策須考量金融業發展，金融業經營亦須關照更多元的價值，而非僅以股東獲利為依歸；金融科技創新須兼顧人文關懷及倫理價值，並促進普惠金融；誠信是金融業經營最重要的核心價值；金管會政策規劃須注意執行的可行性，金融業亦同，例如訂定業績目標須顧及員工實際可達成性，避免產生道德風險。
會議中也表揚辦理中小企業放款績優銀行。2020年國銀對中小企業放款總餘額達新台幣7兆8,124億元，全年增加9,144億元，超過原訂3千億元的目標。
銀行局也統計，8月國銀對中小企業放款新增新台幣1,045.37億元，為今年以來單月次高，也創下歷年同期新高，累計前八月新增放款5,807.48億元，達成率193.58％，已近原定3千億元放款目標的兩倍。
銀行局統計，至2021年8月底止，國銀對中小企業放款餘額達8兆3,931億元，續創新高。去年4、5月以來，因疫情衝擊經濟，各部會都推出紓困貸款方案，央行也有紓困加碼，因此金融業增加了對企業和個人貸款。
今年前八月銀行對中小企業新增放款金額前五名為華南銀行的501億元、合庫銀483億元、一銀480億元、台企銀414億元及彰銀373億元。就增加比例來看，前五大為華泰銀37.2％、花旗銀26.7％、遠銀19.9％、中信銀15.3％、台北富邦銀14.9％。
(時報資訊)
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