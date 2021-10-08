大陸A股經歷9月份的跌宕起伏，如今「十一」長假落幕，8日重新開市後的走向受到市場關注。專家指出，目前市場上雜音不少，但A股在官方政策支撐與資金持續挹注下，預計第四季行情可望啟動，而低估值的價值股將率先崛起。

綜合陸媒7日報導，A股在「十一」長假前夕收報3,568.17點，2021年前三季累計僅微漲1.86％，投資人因此關注第四季能否上演激勵人心的「牛」轉乾坤行情。

專家指出，第四季陸港市場仍有許多利空並未消除，包括大陸仍對新經濟行業嚴加控管、能源供應緊張、恒大債務危機等。不過，在大陸官方政策效果顯現後，市場對經濟的悲觀預期會出現好轉，預計10月份在基本面預期持穩、低估值價值股崛起下，第四季行情有機會啟動。

中信證券表示，預料大陸宏觀流動性會繼續保持合理充裕，這是年底A股行情的基礎。另外，由於投資者對2022年A股獲利趨勢的分歧正在加大，第四季初期，機構的換股配置效應將驅動資金向基本面較佳的低估值股轉移。

沃隆創鑫投資基金經理人黃界峰表示，近期全球大宗商品齊漲，通膨壓力再現，美國聯準會收緊流動性的呼聲再起，令全球資本市場顯著承壓。但綜合全球疫情防控及經濟基本面來看，大陸依舊領先全球主要經濟體，且A股已經歷較長時間盤整，預料第四季北向資金很可能繼續流入A股。

(時報資訊)