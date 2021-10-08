大陸手機巨頭小米擴大在中東歐市場的領先，在第三季中東歐5G手機出貨市場上，小米市占率接近42％，較2020年同期成長約十倍，以多達16個百分點的差距遠超第二名的蘋果，一家獨強，也成第三季全球表現最好的安卓5G手機供應商。

小米集團股價7日表現強勁，收漲3.89％報21.35港元。

Strategy Analytics在5日公布數據，第三季中東歐5G手機出貨市場上，小米市占高達41.8％居首，蘋果以26％位居次席，第三的三星市占為11.5％，realme以7.2％排第四，第五是一加手機2.5％。

在2020年第三季，小米在中東歐市場市占僅4.3％，與一加手機相同。當時由最早投入5G手機的三星獨大，市占高達34.3％。但小米在一年的時間裡深耕中東歐5G手機市場，將市占率拉高10倍，市占比例更勝於當初的三星。

Strategy Analytics指出，小米是2021年第三季全球領先的安卓5G手機供應商，在中東歐市場更遠超蘋果與三星，預計小米能持續在該市場保持領先地位直至2022年。機構認為，把握住華為空出的市場份額、推出高CP值的5G手機，是小米能在中東歐市場領先的主因。

Strategy Analytics分析，其他手機供應商也持續進步，蘋果的iPhone 13系列預計第四季會有更強勁表現，只是其高階定價成為出貨天花板。三星有著更實惠的5G手機產品陣容。同為OPPO體系分出的realme以及一加也都擠進前五。

小米第二季財報指出，在智慧手機市場上，小米在中東歐地區連續3季居第一，市占率達到36.4％。期間小米在全球65個市場市占排名前五，境外市場收入年增81.6％至人民幣436億元，占總收入的49.7％。

值得注意的是，東歐國家立陶宛在9月底點名小米手機內建內容審查軟體，呼籲民眾不要買小米、華為等大陸手機。由於小米正在海外市場高速成長，相關的資安指控會否影響業績也讓市場關注。

(時報資訊)