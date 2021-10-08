大陸面板業龍頭京東方7日盤後公告表示，預計2021年前三季淨利為人民幣（下同）198.62億元～200.62億元，年增達702％～710％。其中，第三季淨利為71億元～73億元，年增430％～445％。
京東方近年業績表現起落頗大，其淨利在2019年第三季、第四季跌至谷底，兩季度總和僅2.51億元。2020年上半年受到新冠疫情影響，京東方獲利持續受壓，但隨著下半年大陸疫情受控、企業復工復產加速，以及「宅經濟」拉動市場需求升溫，京東方業績與獲利出現爆發式增長。
新浪財經報導，針對2021年前三季度業績變動原因，京東方指出，前三季半導體顯示行業整體的景氣度較2020年同期高，在此背景下，京東方LCD主流應用市占率進一步提高，經營業績大幅提升，加上前三季公司顯示事業、感測器及解決方案事業、MLED等多個領域均獲得快速發展。
另一方面，上游成本上漲帶動行業價格提升，有利京東方表現。今年上半年，由於市場需求持續旺盛和驅動IC等原材料緊缺造成的供給持續緊張，IT、TV等各類產品價格均有不同程度的上漲。但第三季由於海運堵塞及物流成本上漲，影響下游客戶備貨意願，TV類產品價格出現結構性調整。
在大陸A股市場，京東方A被稱為「散戶之王」，擁有超過140萬持股用戶，但前三季業績的亮眼成績並未能帶動公司股價表現。2021年年初，京東方股價稍有回暖跡象，4月27日達到年內高點7.37元，惟此後又開始走跌，9月30日收報5.05元，較年內高點累計下挫31.5％，今年下跌14.7％，令散戶大失所望。
報導援引分析指出，當前京東方獲利良好，但市場對其後市仍有許多雜音。鑒於京東方業績暴增很大程度上是受到疫情下市場需求釋放的結果，一旦疫情逐步受控及業者加速生產下，產品價格將難以維持在高檔，市場行情或會反轉。
此外，京東方雖受到A股散戶歡迎，但近期不少機構基金陸續大幅減持，令京東方股價欲振乏力。Wind數據顯示，大陸公募基金持有京東方A已由今年初的43.81億股下降至25.45億股。
(時報資訊)
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