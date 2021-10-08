大陸近日仍有零星本土疫情，加上節前大陸政府呼籲民眾減少出行，影響2021年「十一」七天長假旅遊人次與收入雙雙呈現衰退。根據大陸政府7日公布數據，1日至7日假期，全國國內旅遊人次較上年減少1.5％，旅遊收入則年減4.7％。

7月底起，鄭州、揚州、廈門、黑龍江等地陸續爆發Delta本土疫情，大陸國家衛健委曾在中秋節即呼籲民眾減少出行，9月29日再召開記者會表示，「要時刻繃緊疫情防控這根弦」，儘量減少非必要的旅遊，做好個人旅行過程中的防護。若真有旅遊計畫，要瞭解目的地的疫情情況，不要前往中高風險地區。

綜合陸媒7日報導，綜合大陸文旅部、通訊營運商、線上旅行服務商數據測算，1日至7日，大陸國內旅遊出遊5.15億人次，年減1.5％，僅達到疫前（2019年）同期的70.1％。同期國內旅遊收入人民幣（下同）3,890.61億元，年減4.7％，達至疫前同期的59.9％。

牛津經濟研究院亞洲經濟主管Louis Kuijs近日發報告指出，最近爆發的新冠疫情仍對大陸國內消費構成壓力，這種壓力可能會持續更長時間。花旗分析師認為，休閒旅遊有復甦跡象，但旅遊收入的回彈可能滯後，因為旅程縮短，旅客年輕化以及產品打折。

在政府倡導「就地過節」情況下，美團6日發表的「2021年國慶黃金周消費趨勢報告」顯示，全國異地消費用戶僅占22.4％，本地消費用戶占比77.6％，意味著今年省內旅遊是大陸民眾最主要選擇的過節方式。

(時報資訊)