因投資恒大集團預虧104億港元的港股上市公司：華人置業6日盤後公布，大股東兼行政總裁陳凱韻全資擁有的Solar Bright（作為要約人），提出以每股4港元，較停牌前（9月28日）收盤價每股2.18港元溢價約83.5％，將華人置業私有化，最多斥資19.08億港元。

　另外，具有香港富豪聚會「大D會」背景的中譽集團，7日盤後發出盈利警告，預計截至9月30日六個月的中期業績中，因投資恒大集團優先票據、恒大汽車股份，將造成「重大虧損」，合計虧損金額達到33.5億港元。

　陳凱韻聲稱，私有化華人置業，是把風險從小股東轉移到她本人身上。在私有化完成後，該公司將從港股下市。華人置業港股7日恢復交易，終場收漲31.7％至3.82港元，港股市值為72.87億港元。

　華人置業由香港富豪劉鑾雄及其妻子陳凱韻控股，主要從事房地產收租等業務。劉鑾雄和恒大集團創辦人許家印私交甚篤，兩人都是「大D會」成員，該公司也持股恒大多年時間。然而，受到疫情、房地產市場影響，華人置業2021年上半年由盈轉虧，加上恒大股價拖累，目前預虧超過1百億港元。

　華人置業6日公告指出，截至目前，仍持有恒大集團已發行股本的4.39％，按照2020年12月31日每股14.9港元計算，市值約86.77億港元。如果這部分股票，按照2021年9月30日收盤價每股2.95港元出售，預計合計虧損約104.08億港元。

(時報資訊)

#恒大 #港股 #華人置業 #中譽

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
27678.21 +149.34(0.54%)
10/07
南韓KOSPI
2959.46 +51.15(1.76%)
10/07
香港恆生
24701.73 +735.24(3.07%)
10/07
上證指數
3568.17 -124.96(3.38%)
09/30
深圳成指
14309.01 -389.49(2.65%)
09/30
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

延伸閱讀