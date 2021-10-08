中國人民銀行7日公布9月底大陸外匯存底3.201兆美元，較8月底大幅減少314.9億美元，為連續兩個月下降，月減0.97％創三個月以來最大。大陸外匯管理局指出，受美元指數上漲等因素影響，非美元資產換算美元後價格降低，導致外匯存底規模下降。

黃金儲備部分，9月底大陸黃金儲備6,264萬盎司，為連續25個月不變，價值較上月減少45億美元至1,091億美元。

針對外匯存底下降，大陸外管局發言人王春英指出，國際金融市場上，受新冠肺炎疫情進展、主要國家貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家金融資產價格總體下跌。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯存底規模下降。

澎湃新聞引述中國外匯投資研究院副院長趙慶明表示，9月外匯存底減少主要原因有兩方面，其中匯率折算的影響在200億美元左右的規模，9月美元顯著上漲，月升幅在1.7％，外匯存底中的非美元資產折算成美元，就出現帳面縮水。

第二方面是資產價格的影響，9月世界主要國家債券價格都下降，這部分影響約200億美元左右，扣除每月都會有的投資收益，造成9月外匯存底帳面縮水。

匯率變動方面，9月美元指數上漲1.7至94.2，非美元貨幣對美元整體貶值，英鎊下跌2％，歐元下跌1.9％，日圓下跌1.1％，大陸外匯存底中，非美元貨幣計價的部分折算為美元後減少。

資產價格方面，債券部分，以美元標價的已對沖全球債券指數下跌0.9％；股票價格漲跌互見，日經225指數上漲4.9％，標普500指數下跌4.8％，歐元區斯托克50指數下跌3.5％。

趙慶明表示，從趨勢上看，過去幾個月外匯存底都穩定在3.2兆美元左右，每月都是受匯率折算、資產價格變動、投資收益的影響小幅波動，現在既沒有熱錢湧入，也沒有資金流出，外匯市場供求基本平衡，未來考慮到大陸的宏觀經濟和金融情況，外匯存底或維持在3.2兆美元左右。

(時報資訊)