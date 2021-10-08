中美敲定年底前舉行領導人線上峰會，外界關注談判桌上的台海、經濟議題。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日對中國喊話，強調美國對台灣的承諾是堅若磐石的，中國應停止當前挑釁、破壞台海穩定的行為。

綜合外媒報導，布林肯6日在巴黎表示，關注中國對台灣充滿挑釁且可能破壞地區穩定的行為，希望這些行動停止，避免有誤判、溝通不良的可能，進而造成危險後果。

布林肯指出，單邊試圖採取武力改變現狀的行為，外界不樂見，呼籲中國停下類似舉動。他強調，美國對台灣的承諾與支持「堅若磐石」，將繼續提供防衛所需武器。

近期中共軍機繞台越來越頻繁、規模越來越大，我國國防部數據顯示，10月前五日共計有多達150架共機繞境台灣空域。在4日全天有多達56架共機進入西南空域，數量為歷來最多。

5日和6日共機在台海活動明顯減少，外界關注是否與中美緊密溝通、敲定「習拜線上峰會」有關。近期美、英、日等六國在沖繩海域進行軍演，英國、澳洲等五國8日也在南海進行五國聯防，反映各國對台海議題的關注。

另一方面，布林肯6日首次對撼動全球股市的中國恒大債務風波發表看法。布林肯表示，美國希望中國政府對這場金融危機採取負責任的行為，中國經濟與全球密不可分，中國政府有權力自主做出相關的經濟決策應對這場挑戰，呼籲中國負責任處理。

(時報資訊)