投行高盛6日發表報告指出，名列大陸百大房企的花樣年4日意外違約，加劇市場對房地產行業的疑慮，大陸地產商面臨的融資困難恐比預期更嚴重，而其他地產商是否處於同樣的困境。高盛統計，2022年將有460億美元的大陸房地產高收益債券到期。
早在9月20日，花樣年聲明指出，營運資金充足，沒有流動性問題。另據花樣年2021年上半年財報顯示，截至6月底，該公司的無限制現金餘額為人民幣（下同）271億元。不料，花樣年4日公布，未能償還當天到期的2.06億美元債務，消息一出震驚各界。
綜合陸港媒體報導，高盛報告顯示，除非未來幾周市場狀況有所改善，否則大陸地產商的資金壓力可能會進一步惡化，隨著時序將邁入2022年，再融資疑慮可能會成為一個更廣泛的問題。
值得注意的是，除了花樣年以外，近期大陸多家房企未如期還款。根據各公司公布的債務數據顯示，截至9月4日，華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計878.9億元。截至9月24日，藍光發展累計未能如期償還債務本息合計215.07億元。另外，外媒引述知情人士透露，由恒大集團提供擔保的一檔2.6億美元債券3日到期，但截至7日，部分持有人尚未收到兌付資金。
市場分析，隨著資金鏈緊張加劇，房企債務清償能力下降直接涉及到債券市場，進而持續引發資本市場對地產債的擔憂。
市場研究機構克而瑞研究中心統計，2021年違約債券不論從數量還是金額來看，均遠超2020年同期水準。截至9月27日，2021年大陸房企累計違約債券數量達到39檔，較去年同期增加25檔，累計金額年增159％至467.5億元。
國際信評機構惠譽近日報告指出，恒大集團債務風波在第三季不斷擴大，拖累亞太區非投資級別債券（俗稱垃圾債）母公司的融資成本，第三季升至7.5％（第二季為6.3％）。並預期惠譽「企業債高息50」組合中的50家企業，第四季將繼續面臨評等下降風險。
(時報資訊)
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