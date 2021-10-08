隨著加密貨幣行情看漲及區塊鏈技術演進，非同質化代幣（NFT）投資需求激增，光是今年第三季交易量就高達107億美元，較前一季暴增七倍以上，原因除了投資人看好區塊鏈應用市場之外，NFT也逐漸成為虛擬世界的社會地位象徵。

數據分析平台DappRadar統計，今年8月NFT交易量突破52億美元，9月交易量也超過40億美元，使第三季交易量季增幅高達704％。

DappRadar指出，NFT投資需求激增主因是投資人看好價格續漲。以早期的NFT企劃「CryptoPunks」為例，該系列NFT如今價格高達6至7位數美元。

NFT是加密貨幣的其中一個類別。相較於比特幣無差別、可互換的同質化特性，每枚NFT都是獨一無二、無法替換，這也讓NFT代表的資產據有唯一性。NFT既能代表數位資產，也能被視為實體資產的數位代幣，且應用範圍正快速擴大。

NFT程式開發者艾美德（Benyamin Ahmed）表示：「NFT最初用來代表個人帳號大頭貼的藝術創作，未來可望應用在護照、音樂、機票，甚至是房子、車子。」

目前NFT主要應用在遊戲內虛擬商品。DappRadar資料顯示，今年第三季NFT交易量當中有23億美元來自遊戲內商品，比重達22％。

除了區塊鏈應用市場備受看好之外，NFT也逐漸成為虛擬世界的社會地位象徵，媲美現實世界中的勞力士或藍寶堅尼。

網路代號Gmoney的NFT收藏家表示：「現實世界的人花上千美元買勞力士不是為了實用價值，畢竟一支5美元的手錶也有相同功能。人們戴勞力士是為了炫富，而在推特或Discord使用NFT做為網路化身就能憑一張圖炫富。」

NFT投資人特利（Cooper Turley）也表示，NFT在加密貨幣社群代表的社會地位是其最大價值所在。

尤其在美國饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）、前NBA球員俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal）等名人加入NFT社群後，投資人看好未來社群規模將日漸龐大。

(時報資訊)