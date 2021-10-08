通用汽車（GM）執行長芭拉（Mary Barra）6日（周三）向投資人表示，公司2030年的營收將以翻一倍為目標，除鞏固傳統汽車領域之外，將積極推出多款電動車和最新數位服務，擴展獲利來源，矢志超越特斯拉，成美國電動車龍頭。

根據通用規劃，2030年的年營收可上看2,800億美元，比目前5年平均值1,400億美元倍增，看好未來將是美國電動車銷售領導商，不過尚未提及超車特斯拉的時間點。

通用強調，將推出價格約3萬美元的新款電動休旅車，劍指特斯拉最低價車款Model 3。通用總裁羅伊斯提到，該公司還擬開發價格更親民的電動車。

財務長約克森（Paul Jacobson）表示，最新車款與服務有助於提振獲利，預期2030年稅前獲利率約在12～14％，遠超出目前的7.9％，這代表年度稅前獲利最高達390億美元。

約克森指出，對電動車等其他計畫投入的年度資本支出將達90億到100億美元。此外，電動車年銷售將由2023年預估的100億美元，到2030年躍升至900億美元。

另外，通用積極發展的新領域除了電動車外，還包括汽車保險、Cruise自動駕駛服務等最新開發事業，估計到2030年也增加800億美元收入。

近年通用高層不斷向外界傳達將由車廠進化至科技企業的理念，不只是銷售汽車，還擬推出可帶來經常性收入的服務，藉此提振營收獲利。華爾街對通用的電動車大計樂見其成，去年該公司股價勁升14％後，今年續漲約30％。

芭拉表示，「我們擁有許多成長契機。試想車子不只是電動車，還可以是軟體平台。」

通用曾宣布到2025年將斥資350億美元開發電動車與自駕車，在全球推出逾30款新電動車，預計到2035年後只銷售零排放車款。

(時報資訊)