谷歌為了落實永續發展的企業宗旨，近日推出一系列新功能對抗氣候變遷，從搜尋引擎、地圖、線上購物等網路服務到Nest智慧居家裝置，都能協助用戶實行減碳生活。

谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）6日舉行的線上發表會中表示：「氣候變遷是人類面臨的最大難關，不僅影響個人健康與各國經濟，還影響地球的共同未來。」

谷歌已在2007年達到碳中和的里程碑，下個目標是在2030年前落實零排碳。皮查表示屆時無論是用戶進行關鍵字搜尋，或從Gmail發送電子郵件，或在YouTube觀賞影片，這些行為都不會製造排碳量。

為了加速達成「射月計畫」，谷歌在今年3月已宣布地圖服務將新增環保功能，在用戶搜尋路線時優先顯示排碳量較低的交通路線。這項新功能自10月6日起在美國上線，預計明年拓展至歐洲。

10月6日起，谷歌在美國的線上購物搜尋結果會在洗碗機、暖氣爐等排碳量較高的商品旁加註，協助用戶選擇更環保的商品。當用戶搜尋汽車時，谷歌也會以環保標示凸顯油電混合車及電動車，並加註綠能購車補助及充電資訊。

(時報資訊)