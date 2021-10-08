最近銀價以近年來最快速度下跌，歸因於市場預料聯準會（Fed）即將寬鬆退場，以及製造業活動趨緩，使白銀投資與工業需求皆縮減，此貴金屬6到9月的即月期價總計重挫逾21％，目前僅達每盎司22美元左右，寫下2014年11月以來最糟的四個月表現。
白銀同時為貴金屬與工業商品，用途相當廣泛，包括珠寶、太陽能板和半導體。貨幣刺激政策即將退場的預期心理已令貴金屬價格受創，全球生產陷入瓶頸、能源短缺和製造業放緩，白銀的工業需求下滑，讓銀價腹背受敵。
銀價6日（周三）下挫0.3％至每盎司22.51美元，接近一年來最低水準，白銀成為華爾街日報追蹤主要投資商品中今年表現最差的資產之一。 First Majestic Silver和Hecla Mining等銀礦業者上季股價崩跌逾25％，全球X銀礦ETF同期也跌18％。
滙豐銀行（HSBC）首席貴金屬分析師史提爾（James Steel）指出，「所有貴金屬都在反映工業需求低於預期、Fed準備貨幣寬鬆退場、美元走強的情況，這些加總對銀價造成不利處境。」
當投資人預期經濟成長與通膨，風險較高或會支付利息的資產吸引力增加，例如股票、債券，則白銀、黃金價格會相對走低。
上季金價下挫0.9％，也是今年表現敬陪末座的資產之一。
債券殖利率近期再度躍升，帶動美元升值，對海外買家而言，美元計價的商品會更昂貴，白銀需求也隨之降低。
追蹤美元對其他六種主要貨幣表現的美元指數目前約達94.252，接近一年高點。
對沖基金與其他投機投資者態度也愈來愈謹慎。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至9月21日止該周，看多銀價的凈多單降至2019年6月以來的最低水準。
不過渣打銀行（Standard Chartered）分析師庫柏（Suki Cooper）認為，倘若工業趨勢改善、晶片荒緩解，銀價將會重新上漲，有助於白銀長期前景更穩健。
(時報資訊)
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