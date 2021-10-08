美國生技大廠莫德納（Moderna）7日宣布，該公司計畫斥資5億美元在非洲興建一座mRNA先進技術的新工廠，目標是每年生產5億劑疫苗。
莫德納目前唯一產品是mRNA新冠疫苗，但該公司正在研發對抗流感與茲卡病毒（Zika）等疾病的疫苗。莫德納將利用此工廠生產旗下各式疫苗並滿足非洲需求。工廠完工預計耗費2～4年。
莫德納表示，這座工廠除了負責原料藥生產外，也將具備疫苗灌裝與包裝能力。莫德納將很快展開遴選國家與地點的程序。
莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示，目前候選名單共有五國，但不願透露更多資訊。莫德納評選標準包括政治穩定性、勞工品質與原料取得性。
他指出：「儘管我們努力增加疫苗產量以因應明年疫情，但我們認為更重要的是投資未來。」
截至目前為止，莫德納共供應全球超過5億劑疫苗，但非洲在疫苗取得方面遠落後其他地區。據《紐約時報》追蹤發現，許多非洲國家完整疫苗接種率不到1％。
各大疫苗製造商近來遭遇批評，外界認為他們應分配更多疫苗給窮國，而非將多數疫苗保留給富國做為加強針施打。
班塞爾回應，全球疫苗分配不均現象確實存在，他們將拿出具體行動「確保此事不再發生」。莫德納今年計畫生產10億劑新冠疫苗，明年產能預估大幅成長至30億劑。
莫德納日前同意供應5億劑疫苗給全球疫苗分配計畫COVAX，透過此平台將新冠疫苗配送給窮國。莫德納今年底前預計提供3,400萬劑疫苗給COVAX，其餘則是明年交貨。而美國政府承諾捐給窮國的疫苗裡，也包含莫德納疫苗在內。
莫德納砸大錢在非洲建廠，這是該公司擴大全球產能計畫的一部分。莫德納今年8月亦與加拿大政府達成協議，將在該國建廠。班塞爾表示，他們在歐洲、亞洲與澳洲亦有建廠計畫，最終全球工廠數量將介於5～10座。
(時報資訊)
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