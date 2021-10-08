全球糧價指數走勢 聯合國糧農組織（FAO）7日公布，9月全球糧價指數升抵130點，此為連續第二個月上揚並攀抵10年新高，主因在於糧食供應吃緊但需求維持強勁所致，而這也加劇市場對於通膨升溫的擔憂。

FAO數據顯示，9月全球糧價指數平均達130點，較8月上修後的128.5點上揚1.2％，比起去年同期暴漲逾32％，指數一舉衝上2011年9月以來新高。

FAO糧價指數追蹤五大糧食價格，包括肉類、乳製品、糖、穀物以及植物油。在所有類別裡，9月穀物價格漲幅最大、單月勁揚2％，尤其是小麥暴漲近4％。出口量下滑但需求強勁，導致小麥價格大漲。

FAO資深經濟學家阿巴希安（Abdolreza Abbassian）表示：「小麥價格飆漲是否影響到需求，將是未來幾周觀察重點。」

其次是植物油價格單月揚升1.7％，較去年同期更暴漲約60％。FAO表示，棕櫚油進口需求強勁，加上主要生產國馬來西亞遭遇勞工短缺問題，帶動植物油價格走高。乳品價格單月攀升1.5％，肉品價格持平不變。

棕櫚油期貨價格10月初攀抵歷史新高，原因在於國際原油市場走揚，連帶拉抬用於生質燃料的植物油。

糖價9月小幅上揚0.5％。FAO表示，儘管生產大國巴西面臨惡劣氣候，引發市場對於糖產量下滑擔憂，但進口需求放緩，加上印度與泰國產量預期攀升，因此抵銷前述不利因素。

FAO預估，今年全球穀物產量可望達到28億公噸的歷史新高，略高於上個月預估的27.88億公噸。但該機構亦將今年穀物消費量預估上調至28.11億公噸，顯示穀物供給恐趕不上需求。

受到新冠疫情衝擊，全球供應鏈持續受阻，加上極端氣候導致農作物產量下滑，這兩大因素帶動糧價走高。而隨著各國重啟經濟帶動需求升高，糧價恐進一步攀升並加劇通膨壓力。

(時報資訊)