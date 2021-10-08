印度能源需求持續攀升和供應緊張，國內大部份燃煤發電廠的煤炭庫存量已下滑至嚴重低水位，近半發電廠的煤存量甚至只能滿足約兩天發電需求。若情況持續下去，未來幾個月內印度就可能面臨大停電威脅。
印度七成電力依賴燃煤發電，但中央電力局（CEA）5日報告指出全國135座燃煤發電廠裡，高達63座的煤存量只能支應兩天或以下的發電需求，當中甚至有17座的存量是零。
CEA表示就整體來看，全國75座電廠的煤存量只能支應5天或不足5天，這是「超級危急」水準。儘管這些電廠都能撐住幾天而不至於無法運作，但只要煤供應進一步吃緊，或電力需求急增，它們就極可能撐不住。
電力部長辛格（R.K. Singh）向印度媒體表示，這情況在未來五到六個月都會令人坐立不安。
印度電力需求持續大幅攀升，是因為企業界不斷走出新冠疫情陰霾逐漸復工所帶動。
電力部9月指能源需求持續增加是經濟好轉的吉兆，情況令人感到鼓舞。因為這代表愈來愈多家庭有能力負擔電費，工業界的能源需求正回到疫前水準。
在能源需求大增之際，印度的煤炭供應卻受季風因素衝擊，因為帶來的豪雨影響煤礦運作並妨礙交通運輸。
辛格說，雖然目前煤炭供應異常短缺，但尚未嚴重至會發生停電的地步。印度還沒出現無法供應發電所需煤炭量的問題。政府已要求煤炭供應大廠印度煤炭公司（Coal India）擴大產量。
野村（Nomura）報告認為，若印度未能短期內解決燃煤供應短缺問題，發電廠就要以昂貴價格購買外國煤炭，從而打擊印度的經濟復甦。
報告指出，隨著經濟持續正常化，和11月初是重大節慶之一排燈節，印度的消費需求勢必急增，讓電力供應的壓力將會愈來愈大。
(時報資訊)
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