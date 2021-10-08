全球煤炭供不應求問題惡化，衝擊全球經濟成長，大陸陷入限電危機，歐洲工廠生產受限，家庭電費飆高，日韓等亞洲國家則努力鞏固庫存。
諸多原因造成煤炭短缺，從後新冠肺炎疫情時期經濟反彈、供應鏈中斷，再到各國雄心勃勃的減碳目標。煤炭供不應求預料至少延續到冬季，未來幾個月燃料短缺令許多國家憂心忡忡。
全球指標澳洲新堡（Newcastle）燃煤價格攀升至每公噸202美元，約是2019年底價格的三倍。全球約有四成電力來自燃煤發電，但全球煤炭生產約較疫情前的水準低了5％。
煤炭短缺衝擊全球經濟體，包括日本與韓國在內的亞洲主要煤炭進口國，現正積極鞏固供給。
全球最大煤炭消費國大陸因為缺煤和煤價走高，深陷缺電危機，北京為了實現氣候目標允許煤炭庫存下滑。再者，大陸與澳洲的外交關係生變後，暫停澳洲向中進口煤炭。
至於歐洲市場，煤炭與其他能源價格大漲打擊工廠生產，並造成家庭電費帳單飆高。
全球經濟擺脫2020年疫情造成的衰退後，對煤炭需求大幅反彈，也讓供給趕不上需求速度。2020年煤炭生產約較2019年減少5％。
煤炭供應商表示，提高產量需要時間，業者可能需要花上九個月的時間，才能取得新的採礦卡車，再花費更多間在礦場安置設備。
菲律賓最大煤炭生產商Semirara Mining ＆ Power Corp.董事長孔松吉（Isidro Consunji）表示，煤炭價格在過去一年翻揚四倍，全球可能沒有人預料到價格會飆漲至此。
分析師指出，全球對煤炭的依賴依經濟成長而異，而不是政府的氣候計畫。2020年新冠肺炎病毒肆虐全球，煤炭用量大幅萎縮，但2021年的用量預計達到或超過2019年的水準。
美國能源顧問業者伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）分析師西敏頓（Rory Simington）表示，在經濟成長受阻時，煤炭需求下滑，人人都覺得正在轉型棄用煤炭，但經濟重返復甦後，煤炭需求再次加速上揚。
(時報資訊)
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