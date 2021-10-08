莫德納疫苗第二劑有解，疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，8日將有一批約百萬劑莫德納疫苗到貨，將提供第二劑施打，檢驗封緘加上配送時間，預計在10月22日可以開打。目前指揮中心的規畫是，將先開放給7月16日前已接種第一劑莫德納疫苗者施打第二劑。

行政院長蘇貞昌7日也表示，目前我國疫苗接種率已提升至58％，接近六成，除了各地民眾正積極參與施打中，疫苗到貨情形也有相當進展，7、8日兩天分別會有三批疫苗到貨，預估本周累計疫苗到位數可望突破2,300萬劑，超過台灣人口總數。

蘇貞昌7日在行政院會中透露，疫苗將陸續到貨，據了解，包含台積電、鴻海永齡、慈濟捐贈的BNT疫苗，和莫德納疫苗這兩天都會來。

陳時中指出，7日已有88.92萬劑的BNT疫苗到貨，將提供全年齡層第一劑施打。目前民間捐贈的BNT疫苗1,500萬劑中，已到貨420.92萬劑。

8日即將到貨的莫德納疫苗，陳時中指出，確切的疫苗數量要看實際入艙數量，但估算接近百萬劑，目前打完第一劑莫德納疫苗已經滿10～12週的民眾，也就是7月16日前打過第一劑的，約有130萬人，會使用到這批到貨的疫苗。

但是，會打到那個年齡層，陳時中表示，暫時無法精準估算開放施打對象人數，因為疫苗準確到貨數量還是未知數，且第一劑接種十週以上的130萬人，還沒有扣除前一段時間已陸續造冊施打的人數，因此還需要將130萬人減掉日前累積施打人數，才能計算比較精確。

指揮中心發言人莊人祥則進一步補充指出，目前正在進行70歲以上第二劑莫德納接種，預期還有約30萬人，其餘所有在7月16日前打過第一劑莫德納民眾估計有100萬人，預估都可在新一批莫德納疫苗到貨後完成施打。

(時報資訊)