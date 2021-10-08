勞動部8日將召開基本工資審議委員會，工總調查發現，半數產業整體營收減少，近六成五產業整體獲利減少，幾乎全數產業表示基本工資調漲將加重營運負擔，反對調漲基本工資，若政府一定要調漲，93％業者只能接受3％的調幅。

為瞭解基本工資調漲對製造業的影響，工總鎖定200家上市櫃公司、未上市櫃公司、中小企業等三大範疇，並分為電機電子、機械、紡織等十五大產業類別，自10月4日至6日進行調查與交叉分析。

調查發現，200家產業中，只有35家、也就是17.5％是營收、獲利都成長，且十五大產業類別中，也只有「鋼鐵」、「電機電子」兩大產業營收表現較佳，分別有50％、53％的受訪產業表示營收成長。其他包括「紡織、水泥、玻璃、食品」等產業都是六成以上的受訪者表示衰退，但中小企業只有19％營收成長，高達55％的業者表示營收減少。

即使營收成長的產業，工總指出，也是因為2020年受到疫情影響，訂單遞延至2021年上半年的結果，不宜過度樂觀。

若看獲利，調查發現，十五大產業類別中，有50％的鋼鐵產業表示獲利成長，其他包括「紡織、造紙、水泥、玻璃、食品」等產業，有六成五以上的受訪者表示衰退；產業獲利大幅度減少為此次調查一大警訊，尤其是中小企業，只有7％的中小企業獲利成長，高達七成的中小企業獲利減少。

工總指出，特別值得注意的是，調查也發現，電機電子產業儘管是少數營收成長調查的產業類別維持不錯的成績，但在獲利部分卻大幅衰退，更遑論其他產業的獲利減少程度。

因此，對基本工資調漲，受訪業者幾乎一面倒的反對，即使要調也幾乎一面倒只能接受3％的調幅。

工總因而期望行政部門對基本工資的調漲要更為審慎嚴謹的評估，同時，希望政府切莫以偏概全，見樹不見林，避免因調幅過高而影響產業的營運。

(時報資訊)