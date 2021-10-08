9月消費者物價指數（CPI）年增率2.63％，通膨疑慮再起。行政院主計長朱澤民7日在立法院答詢時表示，會注意通膨問題，但若說台灣現在有通膨現象，「講得有點太早」。此外，立委羅明才問他知道現在蚵仔麵線一碗多少錢嗎？朱澤民回答20元，立刻引起現場一陣譁然，羅明才則虧他「吃米不知米價」 。

朱澤民強調，物價上漲是短期現象，預估10月就可能往下走，CPI全年增幅仍是1.74％，不會破2％，輸入性通膨是因為國際油價上漲，但中油有油價凍漲緩漲機制，對於油價上漲是否導致物價上漲，政府也會注意。

立法院財政委員會7日邀請朱澤民列席報告業務，並備質詢。主計總處發布9月CPI飆上八年半以來新高，朝野立委關切輸入性通膨，是否將衝擊國內物價。立委羅明才說，8日起民眾可使用五倍券，此時物價蠢蠢欲動，擔心五倍券助長物價，大家擔心通膨怪獸是否近了？

朱澤民表示，主計總處會注意觀察趨勢，短期沒有通膨問題，羅明才再問，短期是指多久?朱回答「至少今年」。羅明才隨後問朱澤民知道「現在蚵仔麵線一碗多少錢嗎？」朱澤民回答20元。由於距離市價一碗動輒4、50元，差距甚大，立刻引起現場一陣譁然。

朱澤民指出，這次上漲主要是因為油價上漲，還有蔬果因為前些時候大雨，再加上中秋節原因，所以8、9月份會比較高，「我們認為會趨緩」、「物價上漲是短期現象」，但是因為國際原料物價上漲，仍然會注意。

立委賴士葆質詢，CPI在9月底衝破2.63％，今年四次破2％，原本整年的目標是小於2％，現在是否還有信心全年目標可以小於2％，國際油價上漲，對於物價不能太過樂觀。對此，朱澤民答覆，就目前發展情勢，全年估計大概還是1.74％左右，「現在還是在原來的目標值」，也就是2％以內。

立委也關切大陸限電，物價再上漲是否也會影響台灣？朱澤民說，台灣出口到大陸的多是中間產品，大陸限電政策，台灣也許會有轉單效應，但大陸限電可能造成物價上漲，也可能會讓經濟成長率、民間所得降低，就會影響中間財的輸入，亦會帶來輸入性通膨。

此外，對美國聯準會（Fed）準備減債、縮表，中國大陸則有恒大風暴、限電措施，哪一個國際事件將成為影響台灣經濟未爆彈？朱澤民回應，大陸占我們出口41％，因此大陸的變化，對我們最有衝擊。

(時報資訊)