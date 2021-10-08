在廠房和大樓等工程需求暢旺下，中鋼第四季鋼板產線滿載，且單季接單量達到滿檔，甚至供不應求的情況，估計單季鋼板接單量達到24～25萬公噸左右，中鋼表示，將盡力滿足下游客戶的需求。
中鋼指出，雖然第四季市場旺季期間，鋼板產線仍安排一些零星的檢修作業，但在市場需求強勁下，公司將全力生產和備料，以因應下游客戶的需求。
中鋼於9月中開出第四季內銷盤價，平均漲幅1.32％，其中船板和其它鋼板產品，做適當的價格補漲，平均每公噸上漲1,500元以貼近市場行情，在不增加下游轉嫁壓力下，讓下游好接單。
中鋼表示，自從開盤以後，鋼板產品因近來下游公共工程、廠房工程、大樓工程、以及離岸風電工程等市場需求熱烈，尤其占比超過六成的廠房和大樓工程，隨著推案量大，導致供不應求、早已被預訂一空，估計單季鋼板訂單量達到24～25萬公噸。
除鋼板外，其它熱冷軋、棒線、泛冷軋產品的需求也不差，含月盤和季盤訂單部份，估計單季訂單量可達到305萬的滿單情況。
(時報資訊)
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