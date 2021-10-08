近來大陸面臨「能耗雙控」的限停電困擾，且東南亞疫情仍持續延燒中，針對國內鋼鐵市場第四季景氣，新光鋼董事長粟明德表示，目前國內鋼鐵景氣仍維持熱絡市況，不僅景氣榮景延續中，而且下游鋼構業的接單能見度都達明年第二季以上，顯示鋼鐵景氣仍沒有看壞跡象。

由於鋼鐵業第三季整體表現至少持穩，承包公共工程、廠房、大樓以及離岸風電工程等鋼板通路商的接單需求持續暢旺，幾乎第三季訂單都達到滿單；以新光鋼而言，7月營收13.11億元，8月營收也達到12.1億元，都較去年大幅成長近30％，且預期9月營收表現也不差，即可看出一些端倪。

時序進入第四季，鋼市景氣如何，備受關注。

對此，粟明德認為，現在市場狀況都維持不錯，包括鋼板切割業與鋼板通路商也一樣，雖然近來大陸市場受到限電與停電影響，呈現較為不穩定情況，但國內鋼鐵景氣榮景持續延續中，尤其下游鋼構業的表現更為亮麗，目前接單能見度都到達明年第二季以上。

粟明德說，雖然10月遇到雙十連假，工作天數少一些，但接著11～12月馬上進入鋼鐵需求旺季，新光鋼的接單持續暢旺，除碳鋼鋼板在營建和廠房等工程需求帶動下，仍維持順暢外，占營業比重達10％的不銹鋼板接單也熱銷中，雖然報價連漲後每公噸售價都達到9萬多元，但下游客戶目前持續提貨中，顯然市場沒有變壞。

此外，中鋼構董事長陳火坤也表示，鋼構業接單確實維持暢旺，公司目前產能與明年上半年接單都滿檔外，連明年第三季前的訂單也都滿了，正開始承接明年第四季訂單，而這些訂單包括南科科技大廠、富邦集團位於北高雄商辦大樓等多項工程訂單。

至於最近大舉購買中鋼構股票的台灣光罩因計劃擴廠，有意委請中鋼構協助建廠一事，陳火坤則表示，待其提出建廠確切計畫之後，再來評估所需的鋼構數量。

(時報資訊)

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