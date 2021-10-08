內憂加外患，大立光股價跌不停，在接連痛失股王、股后寶座後，大立光執行長林恩平在法說會上鬆口表示，「有在考慮執行庫藏股」，頗有為股價抱屈的意味。

去年掃到華為颱風尾，今年又碰上疫情、缺料來攪局，大立光不僅讓出了坐了好幾年的股王寶座，今年4月連股后位置也失守。7日大立光的收盤價2130元，相較於去年底的封關價3195元，年跌幅已來到33.3％，股價更是回到2016年元月以來的新低，跌跌不休的大立光股價確實讓股民看了好心酸。而這也讓一向避談股價的大立光也忍不住了，面臨即將到來的二千元保衛戰，法說會上法人問「帳上現金滿滿的大立光，是否考慮過加發股息或是執行庫藏股」？林恩平不但不閃不避，還直接跳過了加發股息的選項，逕自回答「考慮過執行庫藏股」。

大立光因坐擁光學專利，每年獲利都以「賺進幾個股本」作為計價單位，2019年的高峰時節還曾一舉賺到21個股本，在日進斗金下，帳上現金十分驚人，買回庫藏股資金自是不成問題，惟因進場買回庫藏股依法須經董事會通過，若董事會鬆口，大立光將有望寫下2002年上市掛牌以來首度買回庫藏股的紀錄。

(時報資訊)

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