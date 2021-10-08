大立光7日召開法說會，因供應鏈長短料問題，部分高階鏡頭專案遞延到明年，第三季毛利率慘跌破六成，展望未來也缺亮點，大立光執行長林恩平直言，「9、10、11月的需求都差不多」。
大立光在法說會召開前一刻，先行上傳第三季季報，單季毛利率意外跌破六成關卡，僅達到59.33％，表現不若上一季的60.29％及去年同期的65.58％，惟累計前三季平均毛利率仍勉強守穩六成關卡，達61.52％，不過相較於去年同期的67.93％，中間的差距仍達到6個百分點。
儘管今年第三季匯損驟減至531萬，帶動單季稅後淨利回升是到61.02億元、換算EPS39.22元，表現明顯優於第二季EPS22.07元，但受到毛利率直直落的影響，今年第三季的旺季表現仍小輸今年首季的EPS39.62元及去年同期的EPS43.74元。累計前三季稅後盈餘135.36億元、EPS100.91元，亦較去年同期的EPS131.03元，衰退逾二成。
大立光毛利率失守六成大關，創下2016年以來的新低，成為法說會上法人關注焦點，有法人提問，為何蘋果新機上市，大立光第三季的毛利率卻不升反降，大立光起初僅平鋪直敘的表示，係因為產品組合變差了，但經法人一再追問後，大立光執行長林恩平吐真言，全都是增加第二供應商策略惹的禍。
林恩平指出，四年前大立光自主開發的6P鏡頭到現在都還在交貨，因為是獨家製造，找不到第二家，隔年客戶就開始放規格，今年他們又特地放了一個更大的規格，這次對手就順利量產了，這也是為什麼今年產品組合變的不好的原因，慨言「這三、四年來，客戶為了不要被同一家供應商綁住，花了很多的心力在放規格」。
不過，大立光也強調，明年高階需求如8P，客戶導入數量有變多，但不諱言手機銷量如何，目前仍是未定之數，此外，明年大立光也會開始提供雙自由曲面產品給客戶，有別於今年的單自由曲面，至於VCM（音圈馬達）綁鏡頭的新解決方案也已開始送樣給小客戶，不過目前量非常小，較大的客戶則因顧慮到沒有第二供應商，未積極導入。
為築起自家產品的護城河，林恩平也霸氣的回應，「專利，是用來攻擊的，不是用來保護自己的」，並強調，已經累積擁有超過2700個專利的大立光「一般廠商是很難逃脫大立光的專利，就看動不動而已」。
至於專利何時要用？林恩平也沒在客氣的說「該用的時候，就用」，但何時該用呢？「應該快看到了」，林恩平此話是否意味著專利戰即將開打，足堪玩味。
(時報資訊)
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