塞港、缺煤、穀物運送旺季「三大利多」發酵！海岬型船舶指數（BCI）6日飆漲8.36％，突破「萬點大關」，帶動散裝航運台航、裕民、中航亮燈漲停，四維航、正德、新興也漲逾7％；散裝輪漲勢強過貨櫃三雄，11檔航運股「小船拉大船」大展反彈。

法人指出，散裝航運轉熱題材，後續可望比貨櫃航運股更具表現空間，而貨櫃三雄則因籌碼紊亂，建議投資人逢高酌量減碼。

受惠巴西鐵礦石出口量提升、動力煤需求熱絡，BCI指數不僅自9月中旬來就維持強勁漲勢，6日漲幅更高達8.36％，睽違近13年後，再突破萬點關卡、攻上10,475點。

航運族群7日由散裝輪領軍，台航、裕民、中航聯袂亮燈漲停，四維航、正德、新興也同步勁揚逾7％，均獲法人逾千張買盤加持；貨櫃三雄則以目前股價最低的陽明漲勢最猛，上漲6.49％，萬海、長榮也漲6.19％、4.81％，航運族群「小船拉大船」，上市、上櫃航運類股指數勁揚4.94％、3.78％。

國內經營大型散裝船業者包括裕民、中航、新興及慧洋-KY等，當中又以裕民海岬型占比最高，股價7日跳空漲停、突破均線糾結。

慧洋、正德、四維航均已搶先公布9月營收，分別以17.09億、1.35億、6.25億元，全數改寫單月營收歷史新高。

法人指出，散裝市場已進入傳統旺季，年底前均可樂觀看待，而就中長期角度而言，2023年環保新規更將加速老舊船舶淘汰，預估供給狀況將吃緊。

散裝航運坐擁塞港、缺煤、穀物運送旺季報到「三大利多」，市場透露，在歐洲能源短缺、大陸限電下，海岬型船舶平均日租金飆上8.6萬美元；而第四季又進入巴西鐵礦砂開採、北美穀物出口旺季，輕便型船舶日租金也處於約3萬美元的高檔。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意