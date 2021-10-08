美股反彈、八大公股行庫及投信強勁護盤利多，晶圓代工、IC設計、ABF載板、散裝航運四大族群展開報復性反彈，台股7日價量齊揚，上漲320點，重回16,700點及5日線。台股分析師認為，三利多抗衡三利空，台股往17,000點反彈。

9月底至今台股相繼遭逢大陸恒大、限電及美國政府債務上限危機、美國緊縮資金的夾擊干擾跌勢頗重，5日觸及最低16,162點後，連續兩日再度靠著八大公股行庫攜手投信強勁護盤，又一次挽救台積電跌破年線危機，台股幾次的逆轉秀，政策信心護盤功不可沒。

7日台股順勢隨美股反彈，台積電、聯電、創意、力旺、智原、景碩、南電、裕民、中航等大漲帶動，台股終場大漲320點，漲幅1.96％，收在16,713點，成交量為2,982億元，超越20日均量，價量齊揚的表現出乎市場預料之外。

籌碼上，外資7日回補238.02億元，八大公股行庫逢高賣超68.88億元，投信買超9.02億元，顯示法人追價意願強勁，八大公股行庫護盤台股有功後進行減碼落袋。此外，信用交易融資餘額單日小減2.11億元、融券增加1.45萬張，分別達2,510億元及57.24萬張；現股當沖比則小幅降溫至42.7％。

第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘及群益期貨協理許績慶均認為，台股現階段有三利多及三利空力量拉扯，短線高點為月線、17,000點，低檔16,200點支撐性強，許績慶更建議當前資金仍很寬鬆，建議投資人「危機入市」逢低承接。

台股三利多為上市櫃公司9月營收將超過百家創新高、第三季上市櫃公司獲利將有望超過1兆元及八大公股行庫積極護盤，今年以來進場護盤1,619億元。

至於國際經濟環境負面疑慮尚未消除，台股三利空美國公債殖利率攀升速度太快、美元指數走升及新台幣走貶等，擔憂股轉債、資金回流美國均對台股造成影響。

廖繼弘表示，雖然台股日線尚未回測年線，但以月線來觀察已測試完畢後反彈，壓力測試通過。不過月季線空頭排列，指數反彈至17,000點有壓，但16,200點政府積極護盤，該價位具有強勁支撐性。

廖繼弘表示，台股月KD已往下，中期轉弱，但年線上揚中長多趨勢未轉空，留意周KD轉上方可上演一波中期多頭行情。

(時報資訊)

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