金管會銀行局副局長林志吉7日公布，今年前八月國人簽帳金額上衝2兆225.6億元，相較去年同期的1兆9,794.8億元，年增率達2.41％；8月單月簽帳金額2,512億元，雖較7月減少842億元，也是今年單月第四高，消費力未因疫情而減少。
林志吉分析，主要是7月有所得稅入帳的因素拉高基期，因而有所減少，但若觀察去年國人平均每月簽帳金額為2,500億元，今年8月的2,512億元還在去年月平均數之上；且8月簽帳金額僅比7月的3,353億元、3月的2,632億元、1月的2,530億元少，排名今年第四高，也比去年8月的2,346.7億元高，代表消費並沒有出現衰退。
林志吉認為，隨著疫情逐漸舒緩、疫苗施打率提高，民眾開始恢復活動、做相關消費，實體店面也都陸續開放，預估民眾消費力可望持續回溫。
就個別銀行來看，國泰世華銀8月重新奪回信用卡刷卡寶座。7月中信銀在刷卡繳稅的衝刺下拿下冠軍，8月國泰世華銀則以簽帳金額414.7億元拿下第一名、中信銀以377.8億元居第二、玉山銀行則以372億元排名第三。
電子支付帳戶部分，電支總使用者人數持續增加，8月已達約1,452萬人、當月代理收付實質交易款項金額約70.9億元，較7月減少4.4億元；8月辦理國內外小額匯兌金額約56.3億元，較7月增加1.1億元、較去年同期成長165.57％。
林志吉指出，「國內外小額匯兌」主要是指一卡通、街口等客戶從甲客戶轉帳到乙客戶，目前還是都在同機構內匯兌，且都是新台幣匯兌；現在已開放跨機構匯兌，未來像街口、一卡通帳戶就可互相轉帳，但還沒有業者來申請開辦。
(時報資訊)
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