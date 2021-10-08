八大行庫積極推動綁定振興五倍券，如今已有相當的成果，根據截至10月6日各行庫的最新統計，在台灣Pay的部分，八大行庫合計已綁定56萬4,726戶，占全體公民營機構的92.77％；其中，台銀接近9萬3千戶、合庫超過8萬7千戶、華銀超過8萬3千戶為前三大，一銀、彰銀、兆豐銀，各有近7萬9千戶、7萬7千戶及超過7萬戶的綁定量。
依財政部國庫署最新統計，自9月22日啟用台灣Pay綁定振興五倍券，截至10月6日止，共達60萬8,723戶，占全體行動支付63％，其中八家公股銀行綁定總數56.5萬人，占「台灣Pay」比重逾九成，為去年振興三倍券同期綁定人數的370％。
國庫署並從綁定類別分析，台灣Pay個人綁定及共同綁定分別為36.6萬人及24.3萬人，占行動支付各該類綁定數54％及86％，顯示本次台灣Pay推出五倍券相關優惠活動，獲得多數民眾認同及支持。
就各大行庫目前的綁定、被綁定戶數觀察，台灣Pay的被綁定人數比起信用卡多，例如，台灣Pay的主綁戶共33萬6,106戶，被綁戶也有22萬8,620戶，但信用卡方面，八大行庫主綁戶15萬5,177戶，被綁戶則有3萬8,556戶，顯然比起台灣Pay，行庫主管認為，應和信用卡的使用場域大，持卡普及率更高有關。
信用卡方面，八大行庫合計信用卡綁定振興五倍券共有19萬3,733戶，若合計台灣Pay與信用卡的綁卡數，總共數位綁定達75萬8,459戶，以一銀、華銀、合庫三家銀行位居前三大，分別綁定信用卡的戶數各有接近14萬6千戶、超過12萬9千戶、超過11萬4千戶，台銀亦超過10萬3千戶。
(時報資訊)
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