振興五倍券正式上路，財政部旗下八大行庫也啟動新一波擴大台灣Pay使用場域的「掃街」行動，經濟部和財政部旗下八大行庫針對此次本土疫情爆發後夜市、餐飲受災慘重的萬華，將推出「萬華地區振興方案」，再放送一波消費優惠，尤其已將萬華分成八大區塊，由八個行庫各自獲配一區來推動店家受理台灣Pay支付。

知情人士透露，經濟部也已發提供全省共7萬多家非連鎖體系商家名單，讓行庫可據此「掃街」，擴大台灣Pay的使用場域；行庫並已達成共識，對小規模營業商家在明年6月底前均不收手續費。

對於「萬華地區振興方案」，經濟部及各行庫已準備好預算執行，每一區均由經濟部與財政部各拿10萬元，即每區20萬元推動，只要綁定台灣Pay振興五倍券的用戶，將可獲回饋，包括現金回饋率將達20％、單筆消費滿150元即可使用回饋、每人回饋上限最高200元。

其中台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企銀等，依序被分配艋舺服飾商圈促進會、艋舺夜市自治會、廣州街夜市、梧州街夜市、南梧州夜市、南機場夜市商圈、華西街夜市、西昌街夜市。

金管會銀行局副局長林志吉7日也指出，目前已找小店家、聯卡、財金公司開會，研議小店家用數位五倍券免手續費，讓小店家也能加入振興經濟行列，統計至7日止，數位五倍券綁定人數達399萬3,259人，較去年三倍券綁定181萬人成長120％。

對於9月27日立委提案建請金管會研議振興券施行期間，可增加免用統一發票的小店家申設數位五倍券電子支付誘因措施，林志吉表示，已邀集銀行公會、聯卡中心、財金中心、業者開會，研議免收小店家電支手續費或於小店家開立電支收款銀行帳戶時提供優惠，這部分會再進一步討論。

(時報資訊)