振興五倍券8日起領用，行政院長蘇貞昌7日在行政院會表示，接下來就是三天國慶連假，可預見有許多民眾出遊或外出消費，盼民眾在防疫不鬆懈情況下，好好享用五倍券，「大大消費」。經濟部長王美花7日也宣布加碼，在10月29日前綁定數位五倍券的民眾，都可獲得500元的好食券。
助攻五倍券，經濟部推出好食券，只要綁定數位五倍券前400萬名，即可免抽籤，獲得好食券，截至7日下午3時為止，綁定總人數來到399萬3,259人，由於好食券剩不到1萬份，經濟部決定加碼，至10月29日為止，不限名額，綁定就送好食券，預估每天約有1萬人綁定，將加碼1億元、20萬份好食券。
此外，只要是在10月29日前完成數位五倍券綁定，就可參加好禮抽獎，獎項除了三台Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車，還有多張台南長榮桂冠住宿券、台糖江南渡假村住宿券、翔園會館住宿券等多項獎品，預計在11月5日下午抽出幸運得主。
截至昨天，五倍券數位綁定加上紙本預約已近1,600萬人，各部會推出的加碼券，總登錄人次更高達6,400萬人次。而完成五倍券第一梯次預訂的民眾，8日起將可正式領用，蘇揆呼籲國人同胞戴好口罩、勤洗手，利用連續假期放鬆心情，好好享用五倍券。
至於五倍券上路後預估帶來的經濟效益，行政院發言人羅秉成說，依照國發會估算，去年振興三倍券帶來1,000億元經濟效益，五倍券若領用狀況與去年一致，民眾擴大消費，有望帶來2,000億元的經濟效果。
羅秉成說，相信在五倍券刺激下，經濟成長可望再提升，近期一些機構預測，台灣2021年經濟成長率有望破6％，在疫情控制下，加上五倍券對經濟的刺激，台灣可以樂觀看待疫後經濟。
經濟部提醒，已完成首梯紙本五倍券預訂民眾，8日起至21日可到指定超商或超市門市領取，時間為每天上午9時至晚間10時，使用期間為8日起至2022年4月30日。超商領取紙本券有四大步驟：確認是否收到五倍券領取通知簡訊，或上官網查詢；使用超商事務機插入健保卡或輸入領券序號；列印小白單；持小白單及健保卡到櫃台領取五倍券。
(時報資訊)
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