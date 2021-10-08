五倍券8日發放，包括新光三越、統一夢時代與統一時代百貨、冠德環球購物中心等，均選在7日開打周年慶，搶食五倍券商機企圖明顯。其中，最具市場指標的新光三越周年慶首波台北南西店等六店，首日即衝出15億元業績；新光三越副董兼總經理吳昕陽表示，今年首日人流不輸去年，有嗅到景氣回溫，振興的燕子回來了！
新光三越周年慶首波由台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店領軍開跑，開店前，各店即陸續傳來排隊人流的捷報，在化妝品滿2,000送200、全館滿5,000送500等多重回饋、市場最強商品陣容助攻下，首見購物人潮回流、買氣回溫景象，也為今年周年慶打下第一劑強心針！預估首波六店首日業績可望追平去年的15億元，8日起更期待五倍券再度引爆買氣。
吳昕陽表示，配合8日五倍券開放領券使用，為搶振興商機，新光三越周年慶今年首度延後一周，對於政府推出振興措施也感到相當振奮，去年收到11億元的三倍券，今年振興措施五千變八千，規模超過去年，期更進一步帶動全檔周年慶業績上看204億元、年增1％成長。
吳昕陽說，今年疫情爆發以來大家都相當辛苦，應該多支持實體零售，如果疫情趨緩，近58％的疫苗覆蓋率能夠再提高，看好會有報復性購物潮出現。
今年百貨周年慶消費主力除了化妝品外，宅經濟趨勢及新居入厝需求，強勢帶動家用家電買氣暢旺，不但大家電、環境家電皆熱銷，頂級寢具、床墊銷售量大幅成長三成，蘋果iPhone13也是消費主力，若以去年周慶平均客單3700元來看，今年預估會提高一成以上。
此外，環球購物中心Global Mall周年慶首日，報復性消費發酵，Global Mall指出，首日整體業績預計成長超過二成，其中又以新北中和、屏東市大型購物中心表現最為亮眼，客單價可望翻兩倍成長；而隨著8日振興五倍券發放，以及雙十連假將再帶動人潮、業績成長，預計整體周年慶檔期業績成長上看一成。
統一時代百貨台北店7日周年慶，開店前就湧現大批排隊人潮，主要是搶購限量優惠化妝品，今年同時攜手高雄夢時代推出化妝品滿2,000送300，搭配icashPay的加碼活動，回饋最高達25％，再加上8日發放使用振興五倍券，預估將可帶動周年慶消費熱潮至少兩位數增長。
(時報資訊)
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