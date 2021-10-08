美國聯準會（Fed）日前已透露將「很快」啟動縮減購債，也預測提出升息的可能日程，不僅是現階段的國際金融大事，是否將使全球貨幣政策寬鬆化的氛圍轉向，進一步影響到利率高低、物價變動、匯率升貶與股市榮枯，更受到舉世矚目，作為一個開放小型經濟體的台灣，會採取何種對策因應，同樣受到重視，特別是維持物價穩定的部分，已是可預見的未來裡央行最重要的考驗。

綜合目前市場普遍的看法，多認為Fed將於2022年中結束購債，升息則最快於下半年間或甚至要等到2023年初，換言之，縮減購債與最具政策轉向指標意義的升息之間，仍有時間上的落差。央行總裁楊金龍9月底在立法院財委會答詢時也表示，會考量到國際上出現的變化，以及國內的通貨膨脹、疫情發展等，再做升息與否的決定，如以目前的情況來看，台灣的物價展望溫和，「CPI年增率未超過2％，所以還不到評估升息的時候」。

雖對外公開說法強調變數仍多、時間也未到，其實央行相當清楚，這一連串從Fed啟動購債開始，對美國債市以及新興市場的影響，乃至主要國家通貨膨脹走勢的變化，是影響國際市場的關鍵變數，剛舉行完的央行第三季理監事會議，外界聚焦在房地產選擇性信用管制的具體作法上，但央行內部花最多時間討論與說明的，其實就是通膨與物價的變化與如何因應。

根據「中央銀行法」的規定，維護對內及對外幣值的穩定，是央行經營的目標之一，其中所謂的對內幣值穩定，指的就是維護國內物價的穩定。央行也一再的強調，低且穩定並具可測性的通膨率，才可維護民眾的貨幣購買力、降低未來物價的不確定性，提振民眾對貨幣價值及未來展望的信心，有助規劃及執行各項經濟活動，減少資源配置扭曲，間接促進經濟成長。因此，包括我國央行在內的各國央行，皆把物價穩定視為重要目標之一，甚至列為首要的目標。

在各項物價指標中，央行最重視的當屬消費者物價指數（CPI）了，楊金龍直接把CPI年增率是否突破超過2％的界線，當作升息與否的決定性因素之一。對於CPI的動向，整理近期央行的說法，對於油價的變動最重視，以2020年為例，疫情導致全球需求不振，原油為主的原物料價格下跌，使得進口物價跌10.23％，台灣通膨率降至負值（-0.23％），2021年各國經濟活動陸續重新啟動，油價大幅回升，加上基期較低，進口物價漲幅大，1到9月CPI年增率1.74％，其中油價、運輸費用及颱風三項因素，貢獻高達六成以上，尤其只要油價回穩，央行認為2022年的物價應可恢復正常水準。

如果根據央行長期的經驗法則，此一「升息與否看CPI，CPI高低看油價」有高度相關性，那麼央行對於來年的CPI數據，是否可保持在低且穩定的狀態中，恐怕得相當擔心。美國銀行10月初發布的油價評論文章指出，包括天然氣價格過高觸發、寒冬造成消耗增加，及美國邊境解封致使航空旅遊上升等三項主要原因，將促發能源危機，使油價可能出現2014年來首度突破每桶100美元的價位。與此同時，包括中國大陸有意購買更多儲備石油，滿足冬季需求，以及歐亞天然氣供應呈現緊縮等情況，也讓石油期現貨價格持續的走揚。

當台灣物價的表現，真因外界不可測因素干擾而突破臨界值時，該如何應對？我們注意到，包括台灣在內的部分央行，已就2％通膨率的目標是否合宜進行討論，紐西蘭央行最早採取行動，淡化了此項數據的重要性，另把充分就業納入該國央行的法定職責。

我國央行目前仍遵奉2％通膨率的目標，但也開始在各場合放出風聲，表達多年以來，Fed等主要央行所奉行的原則，應是實務面的直觀決策，找不到嚴謹的理論基礎，因此，通膨目標水準乃至更上一層的貨幣政策架構，應具有彈性。換言之，台灣應採取更具彈性的物價穩定定義，以出口GDP占比之高來看，維持匯率的穩定也應視為廣義物價穩定的一環。

最後要提醒的是，儘管央行主流意見認為，結構因素不會一夕逆轉，台灣通膨率長期維持低而穩定的結構性因素，短期不致鬆動。但高齡者勞參率提升、電商發展等變化一日千里，經濟社會結構面臨的是前所未見的改變，因此所豢養出的通膨新巨獸，同樣不可掉以輕心。

(時報資訊)