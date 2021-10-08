勞動部8日將舉行基本工資審議委員會，討論明年的基本工資。勞動部長許銘春7日在立法院接受立委質詢時，首度對基本工資的調漲幅度表態，認為「調漲3％應該是有的」，無異正式宣告明年基本工資確定調漲。
主計長朱澤民7日在立法院答詢時也表示，基本工資就目前發展趨勢，「要不漲大概是不太可能」，他贊成調漲，因為去年調幅太低了；而且行政院的態度認為，基本工資應調漲。
由於國內部分內需服務業受到疫情衝擊，尚在「回血」，行政院指示經濟部與勞動部要針對受疫情影響的產業研擬相關配套。由於外界猜測會進行補貼或延漲，許銘春也回應，延緩實施調漲基本工資「不可行」。
勞動部、經濟部與國發會7日赴立法院社福及衛環委員會進行「今年基本工資調整方向及配套措施」報告。三部會不約而同都認為，由於主計總處預估今年經濟成長率達5.88％，景氣於8月也續呈紅燈，這反應疫情的衝擊已經減緩，外界有共識調漲基本工資，只是受疫情影響的內需服務業，仍待政府協助從衝擊中恢復。
許銘春並強調，受影響行業中除了原本的餐飲業以及批發零售等商業服務業，還有住宿業。預料這三大行業將是未來實施調漲基本工資配套的主要名單。
朝野立委都相當關心基本工資的調漲幅度，許銘春表示，站在勞動部的立場，會希望要有一個合理的調幅，讓勞方權益受到保障，但以會議主席的立場，會努力促成雙方的共識。
立法委員蔣萬安表示，勞方委員們期望基本工資可以調漲8％至10％，「這調幅可能嗎？」許銘春回應，勞方的訴求有其依據，但到時要調多少還是要經過討論。蔣萬安再追問，學者提出基本工資至少調漲3％，這有可能嗎？許銘春則鬆口，「調漲3％應該是有」。
至於相關配套措施，許銘春指出，這要等開完會，確定調漲、調幅出來後，下周會密集開會討論，必須要從受影響的人數、受影響的產業來評估相關配套。（相關新聞見A4）
(時報資訊)
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